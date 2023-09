Craquer pour le père de son meilleur ami ? Pas dans les projets d'Eleanor, vingt-quatre ans. OK, Emerson est beau comme un dieu avec son mètre quatre-vingt-dix, ses yeux d'un bleu cristallin, son charisme et son arrogance, mais... C'est le père de son meilleur ami ! Et son nouveau patron ! Alors non, hors de question ! Céder au désir qu'il éprouve pour la meilleure amie de son fils ? Non. Emerson le sait, elle n'est pas pour lui, et ce n'est qu'une gamine. Trop de responsabilités pèsent sur ses épaules. Il a commis bien des erreurs, il n'en commettra pas d'autres. Elle lui est interdite, il l'obsède. Elle le fascine, il remet en question son monde. Le coeur a des désirs que la raison ignore, et n'a que faire des interdits. Découvrez Forbidden Boss, et cédez à la tentation...