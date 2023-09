La voie du glaive Tome 1 : Les frères furieux

Lento le tacticien, Sutura le flamboyant. Les "Frères Furieux" sont connus de tous les tifosis des arènes. Et leur avenir s'annonce radieux, tandis que s'ouvrent à eux les sélections pour les jeux du Colisée. Rome : l'occasion de se faire un nom... et des sesterces en marge des circuits légaux. Mais dans les bas-fonds, la violence n'a rien d'un spectacle. On tranche pour tuer et la foule réclame toujours la tête des perdants...