Qui m'aurait dit 13 ?

Je suis Cindy maman de 11 enfants : 6 garçons et 5 filles et infirmière dans l'éducation nationale. L'histoire de notre famille a commencé en 1999 lorsque j'ai rencontré Sébastien. Comme tous les parents, nous sommes passés par énormément d'évènements : déceptions, doutes, pleurs, pertes de proches, erreurs médicales, déménagements, désillusion, harcèlement... mais aussi de très belles choses, espoir, folie, joie de vivre, rêves... Tout commence lorsqu'un matin nous avons été contactés pour participer à une émission de télévision. Après avoir d'abord décliné, nous avons finalement décidé de nous lancer dans cette aventure mais nous voulions rétablir certaines vérités, celles qui vous empêchent de comprendre vraiment qui nous sommes. Ce livre est l'occasion de vous expliquer l'histoire de notre vie, l'origine de nos valeurs. Nous avons appris à ne jamais baisser les bras, à croire en nos rêves et à tout faire pour y arriver et ne jamais rien regretter ! Tout me destinait à n'avoir que 3 enfants et pourtant... Qui m'aurait dit qu'un jour nous serions 13 ?