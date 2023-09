Vivre et lutter dans un monde toxique. Violence environnementale et santé à l'âge du pétrole

Pour en finir avec les success stories pétrolières, voici une histoire des territoires sacrifiés à la transformation des hydrocarbures. Elle éclaire, à partir de sources nouvelles, les dégâts et les luttes pour la santé au XXe siècle, du Japon au Canada, parmi les travailleurs et travailleuses des enclaves industrielles italiennes (Tarento, Sardaigne, Sicile), auprès des pêcheurs et des paysans des "Trente Ravageuses" (la zone de Fos / l'étang de Berre, le bassin gazier de Lacq), ou encore au sein des Premières Nations américaines et des minorités frappées par les inégalités environnementales en Louisiane. Ces différents espaces nous racontent une histoire commune : celle de populations délégitimées, dont les plaintes sont systématiquement disqualifiées, car perçues comme non scientifiques. Cependant, elles sont parvenues à mobiliser et à produire des savoirs pour contester les stratégies entrepreneuriales menaçant leurs lieux de vie. Ce livre expose ainsi la tension sociale qui règne entre défense des milieux de vie et profits économiques, entre santé et emploi, entre logiques de subsistance et logiques de pétrolisation. Un ouvrage d'une saisissante actualité à l'heure de la désindustrialisation des territoires pétroliers, des conflits sur la décarbonation des sociétés contemporaines, et alors que le désastre de Lubrizol a réactivé les interrogations sur les effets sanitaires des dérivés pétroliers. Renaud Bécot est maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble. Il a récemment codirigé Ecrire l'histoire environnementale au XXIe siècle (Presses universitaires de Rennes, 2022). Gwenola Le Naour est maîtresse de conférences en science politique habilitée à diriger des recherches à Sciences Po Lyon. Elle a codirigé Sortir des crises : One Health en pratiques (Quae, 2022). Ils ont fait appel à une vingtaine des meilleurs spécialistes de l'histoire sociale politique et environnementale des aires pétrochimiques dans le monde.