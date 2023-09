Alzheimer et déclins cognitifs, des solutions innovantes

Il s'est fait connaître il y a plus de 30 ans en révolutionnant le monde de la phytothérapie. Ce fut le début d'une étude permanente touchant autant aux êtres qu'à la planète qui les porte. " La nature est notre monde ", expliquait alors Christian Fenioux. Une conviction jamais démentie qui l'a poussé, au début des années 2000, à observer les déclins cognitifs avec un regard entièrement nouveau. Et si les maladies neuro-dégénératives, alzheimer en tête, étaient liées à des pollutions environnementales ? Et si elles étaient liées aussi à des hérésies et des carences alimentaires ? Et si elles provenaient d'abord de notre mode de vie ? Ainsi Christian Fenioux suggère, face à la multiplication des dégâts neuro-dégénératifs, de donner enfin à nos cerveaux modernes tout ce que la nature peut offrir : oligo-éléments, vitamines, oméga 3, acides aminés, fruits, plantes, et produits de la ruche... Et surtout, il révèle qu'il a mis au point, après de très longues recherches, un complexe polymoléculaire favorisant l'allongement des télomères (marqueurs de l'espérance de vie). Un complexe polymoléculaire validé par une étude clinique versus placébo unique en Europe. Son défi, son pari ? Augmenter notre bien-être général. Et donner à comprendre, grâce à un regard nouveau, que les déclins cognitifs ne sont pas une fatalité. Dans deux premiers livres parus en 1999 et en 2005, Christian Fenioux de toutes ses forces, de toutes ses plantes, et La Méthode Fenioux, mieux manger, bien maigrir, Christian Fenioux propose des solutions pour une meilleure santé, un meilleur bien-être.