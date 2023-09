Shi Tome 6 : La grande puanteur

Londres, 1858. Alors que Jay attend son jugement en prison et se morfond dans ses remords après les tragiques événements de Trafalgar Square, et que Kita et Senseï tentent, comme leurs démons, de se remettre tant bien que mal de leurs blessures, un nouveau malheur s'abat sur l'Angleterre et la capitale de l'Empire victorien. Une énorme vague de chaleur assèche la Tamise, empuante Londres et menace de relancer une épidémie de choléra. Ce qui n'empêche pas les fondatrices des "Angry Mothers" de fomenter de nouveaux attentats ? dont l'enlèvement du fils de la Reine Victoria elle-même ! ? , de se battre pour la fin du travail des enfants et de rechercher la fille de Jay, alors que le signe SHI continue, quant à lui, de se répandre sur les murs de la ville pour défendre femmes et enfants. Il ne manque plus que l'incarnation du quatrième démon pour se venger définitivement de l'Empire, car comme le dit la comptine : "4 est son nombre, son nombre malin" ... Suite du deuxième cycle de "Shi" , la fantastique aventure mêlant Histoire et démons dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle ! Zidrou plonge cette fois ses héroïnes assoiffées de vengeance et de justice sociale au coeur d'un événement historique qui résonne particulièrement aujourd'hui : "The Big Stink" , ou la Grande Puanteur, une catastrophe climatique qui provoqua une véritable révolution sanitaire en Angleterre. Une ambiance crépusculaire où la puissance d'évocation du dessin de Homs fait à nouveau des merveilles.