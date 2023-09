Les Pyrénées de Victor Hugo. Un voyage à vélo

L'été 1843, Victor Hugo, tutoyant déjà les sommets de la gloire, décide de partir se ressourcer dans les Pyrénées, en compagnie de son amante Juliette. Un petit mensonge à sa femme et à Léopoldine, sa fille - dont il apprendra le décès tragique quelques semaines plus tard - et le tour est joué. Partis de Bordeaux, tous deux vont visiter Biarritz, Bayonne puis une partie de l'Espagne avant de prendre du bon temps à Cauterets. Presque deux siècles plus tard, Tazab entreprend le même voyage, à vélo, et poursuit la traversée de l'ensemble de la chaîne montagneuse, d'ouest en est. Avec Victor sur le porte-bagages, la chevauchée cycliste prend des allures d'épopée pyrénéenne au grand air, pour redécouvrir ce territoire aussi vaste que majestueux.