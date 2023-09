Osint guide du cyber renseignement. Guide et methodologie du cyber renseignement

Ce guide pratique vous enseigne les techniques de l'OSINT (Open-source Intelligence) pour vous permettre de collecter des informations de manière fructueuse. Il vous apprend les méthodologies et les outils indispensables, qu'il s'agisse de veille stratégique, de recherche ou de renseignement. Au fil des pages, vous découvrirez comment utiliser des techniques accessibles à tous pour traquer les pseudonymes, déjouer les restrictions de LinkedIn et mener une recherche Google pertinente grâce aux Google dorks. Vous apprendrez également comment cribler les e-mails et les pseudonymes pour obtenir toutes les informations les concernant. Vous découvrirez également comment utiliser les outils de recherche d'images et de vidéos inversées ainsi que l'exploitation de l'ensemble des réseaux sociaux de Facebook à TikTok. Cet ouvrage met également l'accent sur l'importance de respecter la vie privée des individus et de ne pas enfreindre les lois en vigueur lors de la collecte d'informations. Que vous soyez un professionnel de l'investigation, un journaliste ou un simple amateur éclairé d'OSINT, ce guide vous permettra de réussir vos recherches d'informations de manière légale et efficace. Vous découvrirez les techniques essentielles de l'OSINT utilisées par les services de renseignement.