Comment devenir un as du télétravail ?

Difficile d'organiser vos journées de télétravail ? Laissez-vous guider dans un tour d'horizon complet sur le télétravail et découvrez une tonne de conseils pratiques afin d'être un télétravailleur épanoui ! Imposé dans la précipitation en mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le télétravail de crise a fait place depuis à un télétravail organisé qui est devenu la norme pour des millions de salariés. Car, que vous soyez en mode hybride ou en 100 % distanciel, il y a de quoi se sentir perdu ! Suivant le nombre de jours télétravaillés dans la semaine, les équipements dont on dispose, la place que l'on a chez soi, sa personnalité... le télétravail peut prendre une infinité de formes. Sans compter qu'il est tentant de penser que travailler à la maison est la même chose qu'au bureau, les collègues en moins. Mais la réalité est plus complexe, et le télétravail est bien un mode de travail à part entière avec ses codes, ses règles et ses bons usages, qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer.