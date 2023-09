Les aventures de Gilles Belmonte Tome 7 : Les Brulots de l'enfer

Le septième tome des aventures de Gilles Belmonte fait la part belle au romanesque tout en racontant un fait historique marquant : la bataille de l'île d'Aix. Avril 1807. Les écueils jalonnent décidément la route de Gilles Belmonte, missionné en mer de Chine à la tête d'une division. Décidé à couler bas l'ambassade diplomatique française, la Perfide Albion a envoyé une division semblable se battre sous fausse bannière. Aux canons anglais se sont joints ceux de la Marine de Jiaking, obligeant Belmonte à sceller un pacte avec la pirate Ching-Shih. Entre l'Union Jack, le pavillon jaune à tête de dragon et celui, rouge, de l'effroyable O-Po-tae, le rival de Ching-Shih, les Français auront fort à faire s'ils veulent revoir les rivages de la mère patrie. Ils seront peu nombreux à rentrer. Et pour un repos de courte, car l'Empereur, choisit ses escadres de Brest, Lorient et Rochefort pour ravitailler les Antilles. Aucun navire ne verra la Martinique : au mouillage de l'île d'Aix leur sort se jouera dans les flammes et la fureur...