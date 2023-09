Paris Fantômes. Revenants, spectres, âmes errantes et esprits frappeurs... échos d'outre-tombe

Dans les replis secrets de Paris, des revenants vagabonderaient depuis quelque deux mille ans. A chaque âge ses fantômes. Si la Lutèce gallo-romaine s'efforce de les contenir à distance, le Moyen Age voit s'élancer de macabres farandoles à chaque épisode de peste noire. La sarabande des esprits ne faiblit pas durant l'âge classique ni même au siècle des Lumières. Sous la Révolution, la guillotine tournant à plein régime n'aide pas au repos éternel ; des âmes contrariées mandatent leur fantôme pour le faire savoir. Au XIXe siècle, le chamboulement des grands travaux haussmanniens dérange spectres et farfadets. L'heure est aux esprits qu'on voit partout. Quelques années et une guerre mondiale plus tard, les légions de jeunes gens tombés au front laissent derrière elles une armée de vivants avides de communiquer avec les disparus. Des intermédiaires ne manquent pas de se proposer. Les savants s'en mêlent et parfois s'emmêlent dans le paranormal tandis que la magie du cinéma donne corps à ce qu'on ne peut voir dans la vie ordinaire. L'âge des fantômes est-il aujourd'hui révolu ? Il semblerait que non...