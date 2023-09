Le chat, les virus et moi

Qu'est-ce qu'une quarantaine ? D'où viennent les virus ? Comment les microbes peuvent-ils se propager ? Les microbes sont-ils tous mauvais ou dangereux ? Comment fonctionnent les vaccins ? A travers le récit d'une famille qui s'apprête à accueillir un nouveau chat sous son toit, Rhéa Dufresne nous offre un documentaire narratif dans lequel elle nous apprend tout ce que nous devons savoir (ou presque) au sujet des pandémies et de la transmission des virus. Un album ludique et fort instructif mis en images avec beaucoup de liberté et d'humour par Giulia Sagramola. Qui a dit que s'instruire n'était pas amusant ?