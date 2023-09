Une tragédie pendant un festival de pêche hivernale emportant le petit Fritz dans les eaux glacées d'un lac. Le Roi des Souris, un tueur en série qui hante les rues sombres de Montréal, continue d'échapper aux forces de l'ordre. Sa signature ? Il place toujours une souris vivante dans la bouche de ses victimes... Une prostituée qui tente d'échapper à son passé ne s'étant jamais remise de la disparition de son petit frère. Un policier corrompu, dont la nièce est portée disparue, aux prises avec une série de meurtres plus macabres les uns que les autres. Dans cette réécriture du merveilleux conte Casse-Noisette et le Roi des souris, dont l'oeuvre originale a été imaginée par Ernst Theodor Amadeus Hoffman, vous ferez connaissance avec les membres d'une famille jadis ravagée par une épouvantable tragédie. Des années plus tard, des doutes naîtrons sur ce qui s'est vraiment passé sur le lac gelé où le petit Fritz s'est volatilisé...