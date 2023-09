Fire on Ice. Tome 1

Une romance mêlant K-culture et patinage artistique, pour une balade romantique sur la glace ! Certaines histoires d'amour ne sont pas éternelles. Jaehyun, brillant étudiant, avait pourtant espéré que la sienne dure infiniment. En emménageant loin des montagnes qui l'ont vu grandir, il tente de se reconstruire après le drame qui l'a anéanti. Mais pourquoi Séoul ne parvient-elle pas à le tirer de sa détresse et à lui faire retrouver la sincérité de son sourire ? Un jour pourtant, ce voyage fait d'inattendues rencontres lui permettra de renouer avec la glace, et de tisser des liens avec un ancien patineur qui lui rappellera le sens d'une vie dont il ne voulait plus.