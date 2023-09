Churchill contre Hitler. Norvège 1940, la victoire fatale

C'est en Norvège, entre le 9 avril et le 10 juin 1940, que se déroule le premier affrontement de la guerre entre l'Allemagne et les Alliés. Pour Hitler, c'est l' "entreprise la plus culottée de l'histoire militaire moderne" ; pour Churchill, c'est l'occasion rêvée de vaincre d'emblée l'Allemagne, en lui coupant la route du fer ; pour le général de Gaulle, enfin, ce sera "un drame inconnu de la guerre" ... L'auteur raconte cette incroyable campagne après avoir consulté de multiples fonds d'archives et interrogé des acteurs comme le général Béthouart et l'aide de camp d'Hitler. Le lecteur pourra donc suivre l'enchaînement des événements sur le terrain comme au niveau des décideurs suprêmes à Londres, Paris, Berlin et Oslo ; il assistera à un combat singulier aux conséquences décisives sur le déroulement de la guerre, et pourra constater que la défaite finale est souvent inscrite en filigrane dans les plus éclatantes victoires...