Chirurgie pancréatique laparoscopique et robot-assistée. Rapport présenté au 125e Congrès français de chirurgie 2023

L'Association Française de Chirurgie, est scientifiquement très active en matière de formation continue, de diffusion des connaissances ainsi que d'innovations thérapeutiques et technologiques. A l'occasion de son congrès annuel, elle publie deux volumes. Ce rapport aborde tous les aspects de cette chirurgie complexe qu'est la chirurgie pancréatique par voie minimale invasive ; il offre une analyse exhaustive et une synthèse de la littérature scientifique récente sous le regard croisé de nombreux experts de la discipline et d'autres spécialités. Les professionnels partagent leurs expériences selon les procédures et les techniques chirurgicales. Enfin, sont présentés les résultats à court et à long termes de cette chirurgie en France, à partir d'une large enquête nationale, colligeant près de 3 000 pancréatectomies réalisées dans plus de 50 centres et constituant ainsi la plus grande base de données française sur cette thématique.