Demon Slave Tome 11

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Le combat final entre Kûsetsu les escadrons anti démons vient de se terminer !! De terribles affrontements se sont déroulés dans la ville de Yokohama et la Yaraijin Kûsetsu a finalement perdu le combat et son enveloppe charnelle. Cependant elle décide de retourner sur Mato en vivant désormais dans l'esprit de Yûki. Les escadrons anti démons sont tous placés en état d'alerte maximale car les Yaraijin sont désormais au complet ! Quel est leur plan ?