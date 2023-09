Il mourut subitement à New York le jour de Pâques 1955 et beaucoup de ses admirateurs y virent comme une sorte de signe Des décennies après sa mort, la figure de Pierre Teilhard de Chardin continue de fasciner, voire d'intriguer, alors qu'on réédite certaines de ses oeuvres. Qu'en est il aussi de ce "teilhardisme" qui sera très prisé dans les années 1960. Historienne, Mercè Prats retrace la vie de celui fut à la fois jésuite, homme de science, philosophe et théologien, qui a fortement influencé toute une génération, et qui semble symboliser une forme de réconciliation entre la foi et la science. "Grand voyageur sur la terre" , souvent réduit au silence par la hiérarchie de l'Eglise, Teilhard de Chardin reste encore largement à découvrir, surtout en une période où l'on s'interroge sur l'avenir de la planète, l'écologie, l'évolution, etc.