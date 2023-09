Le livre de mes ancêtres. Ma généalogie sur 10 générations

Un gros livre grand format (320 pages A4) permettant de dresser 10 générations de votre ascendance familiale, avec en plus l'indication des modes de vie de chaque époque pour davantage de recul historique. Par page : des fiches individuelles sont à remplir pour les six premières générations, des fiches couples pour les suivantes, avec une organisation innovante des informations permettant de suivre, sur chaque fiche, les évolutions géographiques, professionnelles et sociales des familles sur trois générations. Entre chaque génération : des informations visuelles très sympas donnent le "portrait type" de l'homme et de la femme de chaque époque en France, pour mieux comprendre les parcours et les modes de vie de vos propres ancêtres. Un beau livre à compléter, à garder et à transmettre !