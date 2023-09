La cavale. La course folle du Roi de l'arnaque

La course folle du Roi de l'arnaque "Je quitte le tribunal par la grande porte et dévale fièrement les marches en pierres blanches. A la Arsène Lupin. [... ] Putain, ils sont fous... J'ai pris huit ans ! " En juillet 2016, après des mois de tension, la sentence tombe : Marco Mouly est condamné à huit ans de prison pour avoir participé à la plus grande fraude fiscale à la taxe carbone jamais réalisée en France. Roi de l'arnaque, mais aussi de la frime et de la tchatche, il décide qu'il en sera autrement. Il s'engage dans une course folle pour échapper à Interpol. Cinq mois. Quatorze pays dont l'Italie, la Grèce, l'Egypte, Cuba, Israël. Voici le récit des aventures délirantes, des prises de risque insensées et des moments de doute d'un homme-caméléon. A propos des auteurs Personnage principal d'un documentaire Netflix sur les " Rois de l'arnaque " à la taxe carbone, Marco Mouly se raconte ici sous la plume de Julie Madar, autrice et réalisatrice. La Cavale est en cours d'adaptation par Kelija Productions. " Marco Mouly dévoile les secrets de son échappée belle de cinq mois. Une cavale à sa façon : clinquante et bruyante. " Vincent Monnier, L'Obs " Grâce au talent de plume de Julie Madar, un récit haletant sur l'échappée de Marco Mouly de cinq mois avant la prison. " Séverine Servat, Gala " Les confessions d'un malfrat flamboyant. " Jean-Jacques Lecocq, Ciné Télé Revue " La vie d'un bandit a tout d'un film d'action, surtout quand c'est lui qui la raconte. " Nous Deux