La maman de Louisa vent d'apprendre qu'elle a un cancer. A l'annonce de la nouvelle, Louisa pique une colère : pourquoi les cellules de maman sont-elles devenues dangereuses ? ! Louisa s'inquiète et a peur pour maman. Heureusement, on va tout lui expliquer et la tenir au courant de ce qui va être mis en oeuvre pour soigner et guérir sa maman. Car, oui, le cancer est une maladie grave dont on peut mourir mais, heureusement, beaucoup en guérissent aussi. Un livre informatif qui explique ce qu'est le cancer Un cancer qui s'invite du jour au lendemain dans la vie d'une famille, ça fait peur ! Ici, par le biais de l'exemple du cancer du sein qui touche la maman de Louisa, les enfants découvriront cette maladie, sa gravité, mais aussi les moyens qui existent pour se soigner et en guérir : se faire opérer, suivre une chimiothérapie en se rendant à l'hôpital. Un livre qui explique aussi, avec simplicité et sensibilité, les effets secondaires vécus par la maman tout au long de son traitement : des effets secondaires dont l'enfant pourra se rendre compte et qui doivent lui être expliqués pour dédramatiser. Un livre rassurant pour décrypter ses émotions Etre en colère, avoir peur, ne pas vouloir être séparée de maman alors qu'elle doit se rendre à l'hôpital pour être opérée ou prendre son traitement, se sentir fautive de rire alors que maman est malade... Quand un être cher est frappé par le cancer, ça fait ressentir beaucoup d'émotions, surtout quand le traitement pour en guérir dure plusieurs mois. Louisa et sa famille vont vivre ici au rythme du traitement de la maman, jusqu'au jour où, enfin, les docteurs annoncent à maman qu'elle est guérie ! La meilleure des nouvelles après beaucoup de sentiments éprouvés ! Un livre pour expliquer qu'aucune émotion n'est négative et qu'elles ont toutes le droit de s'exprimer quand on vit la maladie d'un proche. Un récit explicatif, narré tout en douceur Comme souvent avec les enfants, c'est important d'expliquer les choses, même les choses graves. En informant Louisa de ce qu'a sa maman, sans rien lui cacher, cela l'aidera à appréhender la gravité de la situation. En lui disant immédiatement qu'il existe des traitements pour guérir, cela la rassurera dans le même temps. En lui décryptant le traitement de maman, Louisa comprendra mieux aussi pourquoi sa maman est souvent très fatiguée, toute blanche ou pourquoi elle va perdre ses cheveux au fil des mois... des cheveux qui d'ailleurs repousseront quand la chimiothérapie sera finie. Informer la maîtresse de Louisa, dire à la petite fille qu'elle peut en parler à ses amis, cela l'aidera à ne pas rester seule avec ses inquiétudes, ce qu'elle vit et cela permettra à ses proches de savoir ce qu'elle ressent et traverse. Ce documentaire de la collection "Mes p'tits pourquoi", qui met la vie émotionnelle des petits au coeur de ses textes, s'adresse aux jeunes lecteurs concernés par l'annonce du cancer d'un proche. Validés par une pédiatre, une psychologue pour enfants et une oncologue, les explications fournies et le récit narré sur plusieurs mois vont permettre aux enfants de comprendre cette maladie et de se préparer à ce qui va se passer à la maison.