Ce que je leur dois. Va zud kozh

Un petit-fils raconte ses grands-parents. Les relations entre Yves et Soazig, paysans bretons, nés au début des années 20, et l'auteur furent denses. Ce livre en est le récit sensible. Au-delà d'un témoignage vivant et intime de la vie dans le bas Léon rural au cours du siècle dernier, c'est le récit d'une transmission. Celui d'une philosophie de la vie d'un temps révolu avec la place particulière de l'oralité dans une société aux classes sociales établies, régie par la religion. Une question universelle et intemporelle traverse ce bouleversant cadeau : comment vivre heureux malgré les contraintes et les épreuves sans renier son passé ?