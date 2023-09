Pour les Alliés, elle personnifie la lutte farouche pour la liberté, elle est une légende des opérations spéciales. Pour la Gestapo, elle est la Souris blanche, qui ne cesse de leur filer entre les doigts. Alors que le pays tente de s'extraire des griffes du nazisme, Nancy Wake, jeune journaliste australienne, rejoint l'un des réseaux de la Résistance marseillaise. Traquée par le nouveau commandant allemand chargé de l'épuration de la ville, Nancy s'échappe de justesse en Grande-Bretagne après l'arrestation de l'homme qu'elle aime. Elle rejoint alors le Special Operations Executive et est parachutée en Auvergne, où elle combat les nazis aux côtés des maquisards. Portrait de femme édifiant et roman historique palpitant, Libération fait revivre l'une des figures méconnues les plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale.