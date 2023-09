Bat et Flamingo

C'est le printemps, fini d'hiberner ! Bat la chauve-souris en a assez de sa grotte obscure. Il veut voir le jour. Il prend son envol et BOUM ! c'est le choc : sa route vient de croiser celle de Flamingo, un joyeux flamant rose, amoureux de grand air, de soleil et de photographie. Entre ces deux êtres que tout oppose, l'amitié est-elle possible ? Oui bien sûr, à condition de respecter ses différences.