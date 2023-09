Le temps des jonquilles

Jeanne, parisienne depuis sept ans, retourne dans sa famille à Mohrange pour réaliser un reportage sur le mouvement des Gilets jaunes, sur les ronds-points. Elle a honte de son milieu, de sa classe sociale, elle qui a changé son prénom, Jennifer, en arrivant à la capitale. Son retour va-t-elle la réconcilier avec elle-même ? Après Lip, des gens ordinaires, Laurent Galandon nous plonge au coeur du mouvement des Gilets jaunes pour parler des gens ordinaires, comprendre leurs colères, leurs espoirs, au-delà des clichés. Jeanne est dessinatrice indépendante. Les commandes se font rare. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec le rédacteur en chef d'une revue parisienne branchée, à qui elle avait envoyé un aperçu de son travail. La chance va-t-elle enfin tourner ? Bingo ! La revue lui commande un reportage dessiné sur... les Gilets jaunes, en province. Les Gilets jaunes ? "Ces ploucs et ces fachos" ? Jeanne ne voit pas ce qu'elle pourrait bien raconter sur ces "gens". Elle accepte cependant, c'est peut-être une chance pour elle : un reportage dans Nouveaux regards, c'est une sacrée carte de visite ! Elle part donc pour... Morhange, et non pas Nancy, où ses amis pensent que vit sa famille. Sa mère n'est pas médecin, comme ils le croient, mais auxiliaire de vie. Et Jeanne ne s'appelle pas Jeanne mais Jennifer. Elle ment à ses amis parisiens, et surtout elle se ment. Elle a honte de sa mère qu'elle n'a pas vue depuis bien longtemps. Elle a honte de son milieu social. Les fins de mois de sa mère sont difficiles. Elle est épuisée. Elle est en colère. Elle est Gilet jaune... Pour Jeanne-Jennifer, c'est une découverte à laquelle elle ne s'attendait pas...