Malo le petit Groisillon et le pêcheur de Karpathos

Malo a un nouvel ami. Il s'appelle Panayotis. Il vient de Karpathos, une île grecque et sauvage, pays des cyclopes, ces horribles géants qui n'ont qu'un oeil au milieu du front. Tous deux apprennent beaucoup l'un de l'autre. Ensemble, ils vont devoir échapper aux monstres marins, chasser les korrigans goulus et les esprits malins. De nouvelles aventures trépidantes qui nous font voyager d'une île à une autre et nous font rêver.