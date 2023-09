Oenologix 2 : Objectif dégustation ! Tout savoir pour déguster, servir et accompagner le vin en BD

Employés chez Bakanale, une agence de communication spécialisée dans le vin, Charlotte, Jean et Lucien vivent leur métier avec passion : visites chez les vignerons, dégustations de grands crus, explorations des nouvelles tendances et des régions viticoles d'Europe et du Monde, etc. Lucien, en bon directeur artistique, ne quitte jamais son carnet de croquis dans lequel il consigne et illustre ses trouvailles : quels verres utiliser ? Que boire avec les fromages ou le foie gras ? Comment identifier les défauts d'un vin ? Qu'est-ce qu'un qvevri ? Un kabinett ? Après le succès du premier volume d'Onologix - une initiation au monde du vin et aux terroirs de France - le trio d'oenophiles remet le couvert dans ce tome 2 consacré à la dégustation, aux accords mets-vins et à la découverte des vignobles du monde. Laissez-vous embarquer dans ce nouveau voyage au terme duquel vous saurez organiser une soirée dégustation entre amis, ouvrir une bouteille avec une chaussure ou deviner, grâce aux cépages, le vainqueur de la Coupe du monde de rugby !