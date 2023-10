Langue d'arrivée. carnets des lieux, de la langue, de leurs liens

Dans 'Langue d'arrivée', essai poétique à la portée philosophique, Carole Forget s'interroge sur ce que le départ pour l'ailleurs et le retour qui s'ensuit laissent comme empreintes sur la langue et l'identité. Comment notre présence dans le monde forge-t-elle l'essence même de notre rapport à la langue ? Comment nos déplacements et les lieux que nous habitons façonnent-ils nos enjeux mémoriels personnels et collectifs ?