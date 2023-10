Sois comme l'eau - 10 enseignements pour se sentir mieux et retrouver un sentiment de liberté

Un guide de développement personnel utilisant l'eau comme métaphore L'eau est symbole et source de vie, de féminité, de fécondité. Elle est également source d'inspiration, d'appel à la sagesse, aux rêves, à l'espoir, au rafraîchissement de nos pensées, incarnation de la douceur, du calme et de la tranquillité. L'eau nous enseigne la douceur, comme le nuage, ou bien la force, comme le glacier. Faculté d'adaptation, humilité, altruisme, harmonie, douceur, interaction... autant de qualités que nous inspire l'eau pour nous sentir mieux et retrouver un sentiment de liberté. Amoureuse de la nature et de ses éléments, l'auteure nous invite dans ce livre pratique à prendre l'eau comme modèle de sagesse et de bien-être. Elle nous donne des conseils et des exercices pour devenir la meilleure version de nous-même.