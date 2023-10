Le Tarot de la forêt mystique

Animaux mystérieux, plantes majestueuses, chamans puissants... La forêt est un lieu à la fois sauvage et humain, qui détient les vérités les plus anciennes et les plus intimes. Ce tarot, conçu comme un voyage au coeur de la forêt, vous aidera à lever le voile sur cette sublime nature où tout a commencé, en vous donnant accès à la force, à la beauté et à la vitalité dont la forêt regorge. Au fil des 78 cartes magnifiquement illustrées, vous croiserez aussi bien une végétation luxuriante, des lucioles, que des sorcières ou des guérisseurs, des animaux sauvages... Vous pourrez ainsi développer votre intuition, interpréter les messages des lames et trouver la réponse à vos questions.