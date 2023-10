Taïwan face à la Chine. Vers la guerre ?

Tensions, manoeuvres militaires et menaces se multiplient dans le détroit de Taïwan. Pourquoi Xi Jinping est-il obsédé par cette île de 23 millions d'habitants et quel rôle les Etats-Unis comptent-ils jouer en cas de conflit ? Obsédé par son afirmation de puissance et par la revanche sur le passé, le président chinois rêve de la "réunification de la patrie" d'ici 2049. Pourtant, l'ancienne Formose n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine et seuls 5 % de ses habitants se "sentent chinois" . L'incroyable dynamisme et la percée démocratique de ce petit pays face au Dragon chinois forcent le respect, si bien que la non-reconnaissance de Taipei à l'ONU semble aujourd'hui une aberration. Pour saisir les enjeux géopolitiques qui se jouent autour de Taïwan, il faut comprendre son histoire, ses aspirations sociales, culturelles, économiques et politiques. C'est l'objectif de ce livre très éclairant.