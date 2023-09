Les amis, à table ! 60 recettes simples et chaleureuses à partager et déguster bien entourés

Cécile et Louis adorent recevoir leurs amis et leur famille. Ils partagent dans ce livre toutes leurs créations de tablées généreuses, modernes et conviviales. Du brunch au menu à thème, chaque plat vous fera saliver ! A découvrir, 60 recettes gourmandes à combiner à l'envi : crème d'artichauts, tatin d'échalotes, arancinis, confit d'agneau, crumble aux pêches... Cécile Nourry et Louis Engels sont à la tête du compte Instagram La Becquée depuis 2021. Ils y partagent leur passion pour la cuisine, les bons produits et les belles tables.