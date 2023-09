Les 5 sens

Regarde, écoute, touche : il y a plein de couleurs, de sons et d'objets autour de toi ! Grâce aux sens, des capteurs placés sur tout ton corps, tu peux découvrir et connaître le monde qui t'entoure... Tu les utilises en permanence, et parfois tous en même temps ! Voici un livre destiné aux enfants dès 3 ans, pour découvrir les cinq sens, comprendre comment ils fonctionnent et ainsi apprendre à mieux connaître les ressources et le fonctionnement de leur corps. Un texte simple et accessible Ce livre aborde des notions scientifiques et anatomiques complexes, mais dans un souci constant de clarté, afin d'accompagner les enfants dans leur découverte. Ainsi, les enfants dès 3 ans découvriront sans difficulté les notions de papilles gustatives, nerf optique, nerf olfactif, molécules, etc. Des illustrations poétiques pour mettre la science à la portée des petits Avec des images ludiques et colorées, des éléments en creux et en volume, Xavier Deneux met tout son talent en oeuvre pour donner à voir les notions abordées, en y apportant une touche de douceur et de poésie. Ainsi les nerfs deviennent des routes qui voyagent jusqu'au cerveau, le tympan est un tambour, les molécules sont de petites bulles, etc. Un livre pour apprendre à mieux se connaître Ecouter, voir, sentir, goûter ou toucher : toutes les sensations sont abordées simplement pour permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement de leur corps, et ainsi mieux se connaître.