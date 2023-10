L'île de la Réunion... à pied. réf. P974

25 randonnées pour explorer les paysages contrastés de l'île : forêts tropicales, cirques volcaniques, lagons et plateaux d'altitude. Ce topoguide présente les 6 parties de l'île : le Grand Nord, le cirque de Salazie et le Grand Est, la Fournaise, le cirque de Cilaos et les Makes, le Grand Ouest, Mafate. Un terrain de jeu surprenant pour randonner, en passant des plages de sable fin au plus haut sommet de l'océan Indien.