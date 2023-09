Kerah. Cuisines juives vegan

Julianne, plus connue sous le pseudonyme de Vegranola sur Instagram, nous invite dans l'univers des cuisines juives dans lequel elle a grandi au travers de plus de 100 recettes traditionnelles ou revisitées en version végétale. Devenez incollables sur les cuisines juives du monde (séfarade, israélienne, ashkénase et du Moyen-Orient) et découvrez des recettes juives du quotidien mais aussi des jours de fête, dont le trait commun est le partage.