Anatomie des organes et viscères. Tome 4, Tête, cou et tronc

L'anatomie des viscères est souvent délaissée dans beaucoup de formations paramédicales. Comme le reste de l'anatomie elle se heurte à une pédagogie descriptive relativement aride avec une mémorisation basée sur un ' par coeur ' pouvant rapidement devenir décourageante. C'est encore plus vrai pour l'étude des viscères organes et régions topographiques de la tête du cou et du tronc à laquelle l'étudiant n'est pas préparé. La bonne compréhension de ces structures anatomiques est toutefois indispensable à l'activité quotidienne des kinésithérapeutes. L'objectif de cet ouvrage est donc de prolonger les acquis de l'appareil locomoteur (Anatomie de l'appareil locomoteur : tomes 1 2 et 3) en abordant les organes et viscères sur le même modèle de présentation avec des tableaux systématisés et synoptiques chacun étant illustré d'un ou plusieurs schémas explicatifs. Cette structure offre ainsi une lecture complète de la tête du cou et du tronc : Organes de la tête ; Organes du cou ; Organes du thorax ; Organes de l'abdomen ; Paquets vasculo-nerveux. L'iconographie originale tout en couleurs répond au même souci de clarté de simplicité et de vision spatiale. Cet ouvrage offre également une auto-évaluation par QROC et chrono-QROC et des planches régionales issues du célèbre Atlas d'anatomie humaine de Frank H. Netter. L'étudiant pourra donc facilement entrer dans des connaissances dépouillées au maximum de leur complexité sans pour autant tomber dans la vulgarisation car restant centrées sur l'essentiel et documentées. Le praticien plus spécialement celui de thérapie manuelle à qui ce recueil est destiné peu familiarisé avec ce domaine y trouvera aussi un bagage compréhensible et capable de l'orienter dans l'abord de ces régions particulières. Cette 3e édition entièrement actualisée offre au lecteur une information toujours plus précise et pertinente et une adéquation optimale entre le texte et les figures. La partie auto-évaluation s'est enrichie d'un atlas des coupes auquel s'ajoutent des vidéos en ligne sous la forme d'un tutoriel pour dessiner schématiquement les organes et systèmes les plus emblématiques.