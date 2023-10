Les mystères du tarot de Marseille. Ce que les lames vous révèlent

Le tarot de Marseille est la méthode préférée de ceux qui s'exercent à connaître l'avenir. Encore faut-il connaître sa symbolique et maîtriser les tirages. Le collectif " Divinea ", composé de spécialistes reconnus des arts divinatoires, donne ici toutes les clés pour apprendre à tirer les cartes, et surtout comment bien les interpréter. Vous pourrez ainsi décrypter votre présent, mais également questionner votre avenir et revenir sur votre passé, pour prendre les bonnes décisions dans les domaines où vous avez besoin de réponses : amour, travail, santé, famille, argent... Pour chaque arcane (majeurs et mineurs), vous trouverez des explications détaillées pour maîtriser l'art subtil de l'interprétation des tarots, les mots clés, ainsi qu'un tableau de correspondances qui renseigne en un clin d'oeil sur l'élément, le chiffre, la lune ou le signe astrologique associé. Un beau livre invitant à un passionnant voyage initiatique, illustré des sublimes visuels de Divinea.