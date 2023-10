Petite philosophie des algorithmes sournois

Ce qui n'était il y a 50 ans qu'une simple méthode de programmation est devenu aujourd'hui un moteur de la société. Tous les jours un peu plus, ChatGPT et autres algorithmes influencent notre façon de nous informer, d'acheter, de travailler, de voyager. Et ils influencent même notre façon d'aimer et de penser. Excellent vulgarisateur, Luc de Brabandere décrit avec des mots simples le fonctionnement et l'impact des algorithmes sur la vie de tous les jours.