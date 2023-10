L'envol de l'éphémère. A la pêche dans les Pyrénées. A LA PÊCHE DANS LES PYRÉNÉES

J'aime être au lever du jour au bord d'un torrent de montagne. La symphonie aquatique dévale en cascade, accompagnée par le merle qui réveille la chorale forestière. Tous mes sens en éveil, je scrute la surface de l'eau et mon regard plonge dans ce monde magique. La truite se nourrit de tous ces invertébrés, mollusques ou autres insectes aquatiques qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Leurs larves filtrent l'eau et décomposent la matière organique. Quelques insectes deviennent au stade adulte ces mouches si prisées de notre truite fario sauvage. La réussite du pêcheur demande beaucoup de rigueur dans l'approche du milieu, le choix de l'appât et de sa présentation sur un poste. N'est-ce pas l'observation répétée et obstinée qui lèvera pour lui un coin de voile sur les secrets de Dame Fario ?