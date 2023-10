Les mots du Q

Et si on faisait bouger la langue pour faire bouger les sexualités ? Dans un monde post #metoo, Camille Aumont Carnel interroge ce que les mots que nous employons véhiculent de nos sexualités. Elle dénonce les clichés sexistes qui s'y cachent. Elle invente de nouvelles expressions, cruellement manquantes, pour mieux décrire nos réalités et bâtir un discours émancipateur. Elle évoque nos sexualités actuelles et passées mais aussi toutes celles qu'il nous reste à découvrir. Camille Aumont Carnel est leadeuse d'opinion, autrice et entrepreneuse. Avec son compte et média @jemenbatsleclito, elle s'inscrit dans le mouvement de révolution sexuelle post #metoo en France. A coups de punchs elle décomplexe les discours sur les sexualités et lutte contre les violences sexuelles, sexistes et les tabous liés à l'intime. " Dire c'est agir " est une collection des éditions Le Robert qui laisse la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Elle met en lumière les mouvements d'invention de la langue pour (re)donner du sens et (re)penser la société.