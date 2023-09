Une, deux, trois...Cavalières Tome 3

Iris, Mila et Romy rêvent de devenir cavalières, mais quand Fiona et Cannelle disparaissent, elles ne savent plus quoi faire. Une visite à Poneylia pourrait peut-être les aider à comprendre ce qui se passe ? Au pas, au trot et au galop, Vive la magie à portée de sabots ! Les voilà arrivées à la clinique vétérinaire des chevaux légendaires, où elles pourront aider la fée Sylphide à guérir sa licorne Siroco.