L'inceste désigne les relations sexuelles entre membres d'une même famille. Toutes les sociétés, de tout temps et en tout lieu, le dénoncent. Mais comment expliquer l'origine d'une telle prohibition, ou même son sens lorsqu'elle ne concerne pas des relations sexuelles entre adultes et mineurs ? Que recouvre la notion de famille dans des sociétés où ses limites ont évolué ? A travers une approche anthropologique, psychanalytique et scientifique, Laurent Barry et Françoise Zonabend proposent une synthèse approfondie de cette notion qui s'efforce de rendre compte de l'étiologie et de la raison d'être de cet interdit. Du complexe d'Œdipe à la théorie de l'universalité de l'inceste chez Lévi-Strauss, ils reviennent sur un tabou ancestral et pourtant à géométrie variable.