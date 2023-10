Une couronne de lierre et de verre

Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leurs pouvoirs, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa soeur Mara a été envoyée servir l'Ordre de la Rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la Brume ; sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée ; son père et sa soeur Farrin passent leurs journées à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille Bask. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu.