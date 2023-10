L'éditeur Alexandre Garnier est coincé dans ses bureaux avec son équipe, au beau milieu du quartier de l'Odéon ravagé par des inondations. Entre les corps charriés par les flots et les rats chassés hors des égouts, Paris prend un air de fin du monde. Comme en réponse au chaos, Alexandre se souvient d'Adrien Vivonne, ami disparu vingt ans plus tôt, poète solaire et hors du temps. Pour fuir un monde dévasté par les guerres civiles, les cyberattaques et les catastrophes climatiques, Alexandre part à la recherche de ceux qui l'ont connu. Ont-ils vu en lui un prophète capable d'ouvrir des portes vers D'autres îles, d'autres lieux paisibles dont la clé se cacherait au coeur de ses poèmes ? ... Roman aux Mille Visages, Vivonne confirme le talent de narrateur de Jérôme Leroy, qui crée un univers où les mots ont le pouvoir de dépasser l'apocalypse elle-même. Il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2022.