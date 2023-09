Sôten No Ken Tome 9

"Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort". Le duel à mort entre Kenshirô et Liu Feiyan s'achève enfin ! Mais un nouvel adversaire se dresse devant Kenshirô, Liu Zong-Wu, le prodige du Hokuto Ryûkaken. L'arrivée de cet homme à Shanghai pourrait réserver bien des surprises au roi des enfers... Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.