Les pathologies de la paroi abdominale représentent un problème fréquent auquel tous les chirurgiens même non spécialisés sont confrontés et la chirurgie pariétale fréquente en nombre d'actes pratiqués a connu des progrès importants depuis vingt ans (prothèses coelioscopie nouvelles techniques pour les éventrations...). Des questions demeurent cependant dans la pratique quotidienne selon le contexte sur l'utilisation ou non d'une prothèse et de quel type avec quelle technique ? ... En tenant compte des progrès réalisés des connaissances actuelles et de l'expérience clinique l'ouvrage présente : l'anatomie la biomécanique et l'imagerie de la paroi abdominale ainsi que les définitions et classifications des hernies primaires et incisionnelles et les différents types de prothèses ; les différentes approches opératoires des hernies de l'aine ; les hernies ventrales primaires et incisionnelles ; les cas particuliers et urgences (hernies chez le cirrhotique réparation pariétale et grossesse traumatismes de la paroi abdominale prise en charge d'une éventration etc.) S'appuyant sur une abondante iconographie (dessins anatomiques imageries et photographies opératoires) et un texte résolument didactique cet ouvrage propose aux chirurgiens un exposé clair étape par étape des différentes techniques de la chirurgie pariétale. Cet ouvrage complet aborde ainsi tous les aspects théoriques et pratiques de la prise en charge d'une pathologie de la paroi abdominale et propose des algorithmes pour de nombreuses situations. POINT CLES : ¿ Tous les aspects théoriques et pratique de la chirurgie pariétale. ¿ Une iconographie didactique pour guider les praticiens. ¿ Des algorithmes de prise en charge pour de nombreuses situations.