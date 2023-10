Avec la montée de la fréquence terrestre et des énergies, il semble important d'accompagner le plus d'âmes possible sur le chemin de l'éveil et de la lumière. Prières de Métatron est un recueil de textes puissants et inspirants. Dictés par l'archange Métatron, ils vous inviteront à entrer en lien direct avec l'Univers, Dieu, le Divin, quelles que soient vos croyances et votre sensibilité. - Chaque prière est précédée d'une guidance, pour une juste compréhension de votre recueillement. - Vous trouverez également des clés importantes pour une bonne mise en condition, ainsi qu'un chapitre vous permettant de noter vos propres prières. - Métatron insiste sur l'utilité de faire appel à votre imagination, pour entraîner votre âme à visualiser et à inventer. Le Monde de demain est un Monde de création