Quatre exercices de pensée juive pour cerveaux réfléchis. Le judaÏsme à la lumière des neurosciences

Le judaïsme n'a jamais cessé de se préoccuper de questions qui visent directement l'esprit et le comportement de l'être humain : le "devoir de mémoire" - obsession juive plurimillénaire -, les rapports entre pratique rituelle et étude de la Bible, le souci de l'autre et de son regard, ou encore les relations qu'entretiennent l'âme, l'esprit et le corps. Comment ces questions résonnent-elles à la lumière des connaissances modernes issues des neurosciences cognitives, cette discipline scientifique qui a révolutionné notre compréhension des facultés intellectuelles et émotionnelles humaines ? Comment les approches cognitives de la mémoire, du langage, de la perception, de l'apprentissage, de la conscience ou du désir peuvent-elles éclairer la pensée juive ? C'est précisément ce questionnement que l'auteur - neurologue et chercheur en neurosciences cognitives, revendiquant un judaïsme traditionaliste - nous livre à travers ces "Quatre exercices" . Loin de réduire l'un ou l'autre de ces deux discours visant des dimensions différentes de l'homme - éthique pour le judaïsme, scientifique pour les neurosciences - ce livre propose une relecture de certains principes du judaïsme à la lumière des conceptions modernes du fonctionnement psychologique humain.