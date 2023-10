François d'Assise. Le chevalier sans armure

Au pied du mont Alverne, un homme ensanglanté gît à terre dans une bure en haillons, les bras en croix. Comment François Bernardone, jeune bourgeois romantique qui rêvait de chevalerie, en est-il arrivé là ? Remontons le temps quelques instants, et au fil des pages de cet ouvrage, plongeons dans une des épopées mystiques les plus incroyables de toute la longue Histoire des hommes... A la suite de Julien Green ou Eloi Leclerc, Luc Adrian nous offre une biographie romancée de saint François dans un style extrêmement fort et original. Fous-rires, émotions et contemplation garantis pour les 13-93 ans