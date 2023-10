Comment digérer le passé ? Tantôt doux-amer, tantôt piquant, le roman de Li Ang, figure majeure de la littérature taïwanaise contemporaine, donne chair à une histoire politique sensible du vingtième siècle taïwanais. De l'humble riz au curry de la période coloniale japonaise au thé aux perles de la démocratisation de l'île, en passant par les nouilles au boeuf des prisons de la Terreur blanche, chaque chapitre est un plat où se livrent à petit feu autant d'histoires alternatives de la construction de cette société insulaire. Mémoire sensorielle de la protagoniste Wang Chi-fang et de sa famille, le Banquet aphrodisiaque nous invite à un festin fastueux où passe à la casserole un siècle de relations de pouvoir – de l'intime à l'international. C'est une histoire de l'île de Taiwan depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui à travers la nourriture ; on y voit notamment, et notamment comment l'île s'émancipe de ses lois et tabous ancestraux et des régimes oppressifs qui ont pesé sur elle. Un roman à l'écriture crue et incisive, où se déploient passions humaines et revendications sociales, ethniques et culturelles. C'est un roman d'apprentissage où la nourriture est une métaphore de la condition hybride de Taiwan (liens avec la gastronomie chinoise, la cuisine japonaise, la globalisation de la cuisine occidentale et la curiosité à l'égard des cuisines du monde...), mais est aussi une voie d'accès aux sensations les plus extrêmes et à une réflexion très originale sur l'érotisme